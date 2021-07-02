Даниэла Гантухова: не включу Федерера в список трёх главных фаворитов Уимблдона
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Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, оценила шансы серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера на Уимблдоне.
«У Новака Джоковича есть дополнительное преимущество, ведь Рафаэль Надаль не играет на Уимблдоне, а Роджер Федерер провёл не так много матчей перед турниром. Не буду удивлена, если Новак выиграет все четыре турнира «Большого шлема» и Олимпиаду.
Многие считают, что победителем Уимблдона будет Джокович или Федерер, но я бы не включила Роджера даже в топ-3 списка фаворитов. Игровую практику ничем не заменить. Если Роджеру удастся добраться до второй недели, то лишь тогда он станет большим фаворитом, как прежде», — приводит слова Гантуховой Tennis.
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