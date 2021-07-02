Жозе Моуринью: не мог поверить, что Маррей играл после сложной операции

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью признался, что следил за матчем британца Энди Маррея во втором круге Уимблдона. Бывшая первая ракетка мира одолел немца Оскара Отте со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2.

«Конечно, я смотрел эту игру. Это было идеально. Никакого футбола, Энди вернулся на Уимблдон — это невероятно. Почти четыре часа игры, я не мог поверить, что Маррей играл после сложной операции. Его психологическая стойкость просто удивительна. Думаю, ему нравится выступать на Уимблдоне. Ему нравятся эмоции от игры дома. Уимблдон для теннисистов — как «Уэмбли» для футболистов.

Я насладился игрой. Это был упорный поединок. Немецкий парень отдал все силы, а Энди в концовке был не только силён психологически, но и прибавил в техническом плане. Надеюсь, он сможет восстановиться к следующему матчу.

Что касается меня, то я ужасно играю в теннис. У меня есть корт, ракетка, мячи. При этом в теннис я играю лучше, чем в гольф, так что можете представить, насколько я плох в гольфе», — цитирует Моуринью talkSPORT.