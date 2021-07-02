Роджер Федерер опубликовал обращение к болельщикам
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал обращение к болельщикам после выхода в третий круг Уимблдона. Во втором раунде он обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4.
«После 18 месяцев восстановления и выступления за закрытыми дверями ощущение от игры на центральном корте перед страстными болельщиками даёт уверенность, что оно того стоило. Спасибо вам», — написал Федерер.
Пост доступен в «инстаграме» Роджера Федерера.
За выход в четвёртый круг Федерер поспорит с британцем Кэмероном Норри, посеянным под 29-м номером. В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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