20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал обращение к болельщикам после выхода в третий круг Уимблдона. Во втором раунде он обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4.

«После 18 месяцев восстановления и выступления за закрытыми дверями ощущение от игры на центральном корте перед страстными болельщиками даёт уверенность, что оно того стоило. Спасибо вам», — написал Федерер.

Пост доступен в «инстаграме» Роджера Федерера.

За выход в четвёртый круг Федерер поспорит с британцем Кэмероном Норри, посеянным под 29-м номером. В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.