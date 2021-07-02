Ник Кирьос назвал теннисистов, за которыми ему интересно наблюдать

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, за кем из игроков ему интереснее всего следить.

«Вся культура нашего вида спорта основана на чистоте. От тебя требуют играть строго определённым образом. Когда был моложе, мне говорили, что я должен играть, как Диего Шварцман. Я должен быть дисциплинированным и не менять направления ударов слишком часто. Говорили, что мне не нужно исполнять мощную вторую подачу и не делать укороченные удары.

Но такие парни, как Бублик и я, добиваются успеха в туре, играя так, как мы хотим. Это развлечение. Сейчас есть игроки, за которыми мне интересно наблюдать. Это Бублик, Фрэнсис Тиафо. Эти ребята не подстраиваются под большинство. Они делают теннис прекрасным», — приводит слова Кирьоса Tennis 365.