Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Уимблдоне под 25-м номером, вышел в 1/8 финала, обыграв представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Карен 13 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Хачанов поспорит с победителем поединка Даниэль Эванс (Великобритания, 22) — Себастьян Корда (США).

В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Нынешний розыгрыш Уимблдона завершится 11 июля.