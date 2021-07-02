Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона

Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Уимблдоне под 25-м номером, вышел в 1/8 финала, обыграв представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Карен 13 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Хачанов поспорит с победителем поединка Даниэль Эванс (Великобритания, 22) — Себастьян Корда (США).

В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Нынешний розыгрыш Уимблдона завершится 11 июля.

Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 13:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
57
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4    
6 		6 6    
             
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Хачанов уже во 2-й неделе Уимблдона! Он победил американца, выбившего из сетки Циципаса Хачанов уже во 2-й неделе Уимблдона! Он победил американца, выбившего из сетки Циципаса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021