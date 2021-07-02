Анна Калинская и Юлия Путинцева сыграют с лидерами посева во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде. На старте соревнований они обыграли австралийку Саманту Стосур и американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Анна и Юлия 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и взяли 5 геймов на подаче соперниц. На счету Саманты и Коко ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг травяного турнира «Большого шлема» Калинская и Путинцева поспорят с лидерами посева, чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

В 2019 году Уимблдон в парном разряде выиграли Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барбора Стрыцова (Чехия). В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.