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Анна Калинская и Юлия Путинцева сыграют с лидерами посева во втором круге Уимблдона

Анна Калинская и Юлия Путинцева сыграют с лидерами посева во втором круге Уимблдона
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Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде. На старте соревнований они обыграли австралийку Саманту Стосур и американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Анна и Юлия 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и взяли 5 геймов на подаче соперниц. На счету Саманты и Коко ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг травяного турнира «Большого шлема» Калинская и Путинцева поспорят с лидерами посева, чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

В 2019 году Уимблдон в парном разряде выиграли Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барбора Стрыцова (Чехия). В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2021, пятница. 14:15 МСК
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
Коко Вандевей
США
Коко Вандевей
С. Стосур К. Вандевей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
А. Калинская Ю. Путинцева
Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может
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