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Арина Соболенко проиграла всего три гейма в третьем круге Уимблдона

Арина Соболенко проиграла всего три гейма в третьем круге Уимблдона
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, вышла в 1/8 финала, разгромив представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (Q) со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Арина 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Соболенко поспорит с победительницей поединка Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 18).

В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.

Уимблдон (ж). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 14:50 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
94
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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