Елена Рыбакина стала соперницей Арины Соболенко в 1/8 финала Уимблдона
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на Уимблдоне под 18-м номером, вышла в 1/8 финала, обыграв американку Шелби Роджерс со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Елена 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Рыбакина поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, получившей второй номер посева.
В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.
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