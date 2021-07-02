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Елена Рыбакина стала соперницей Арины Соболенко в 1/8 финала Уимблдона

Елена Рыбакина стала соперницей Арины Соболенко в 1/8 финала Уимблдона
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на Уимблдоне под 18-м номером, вышла в 1/8 финала, обыграв американку Шелби Роджерс со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Елена 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Рыбакина поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, получившей второй номер посева.

В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.

Уимблдон (ж). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 15:15 МСК
Шелби Роджерс
46
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
20
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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