Варвара Грачёва вышла в 3-й круг Уимблдона в парном разряде, Дарья Касаткина выбыла

Российская теннисистка Варвара Грачёва и представительница Грузии Оксана Калашникова вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде, обыграв Зарину Дияс из Казахстана и Арину Родионову из Австралии со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
Варвара и Оксана дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Грачёва и Калашникова поспорят с победительницами матча Мари Боузкова (Чехия) / Люция Градецка (Чехия, 16) — Анна Блинкова (Россия) / Анна-Лена Фридзам (Германия).
Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Эллен Перес в первом круге проиграли американкам Кори Гауфф и Кэти Макнелли (12) со счётом 3:6, 2:6.
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