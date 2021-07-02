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Варвара Грачёва вышла в 3-й круг Уимблдона в парном разряде, Дарья Касаткина выбыла

Варвара Грачёва вышла в 3-й круг Уимблдона в парном разряде, Дарья Касаткина выбыла
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Российская теннисистка Варвара Грачёва и представительница Грузии Оксана Калашникова вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде, обыграв Зарину Дияс из Казахстана и Арину Родионову из Австралии со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Варвара и Оксана дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Грачёва и Калашникова поспорят с победительницами матча Мари Боузкова (Чехия) / Люция Градецка (Чехия, 16) — Анна Блинкова (Россия) / Анна-Лена Фридзам (Германия).

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Эллен Перес в первом круге проиграли американкам Кори Гауфф и Кэти Макнелли (12) со счётом 3:6, 2:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июля 2021, пятница. 15:10 МСК
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
Оксана Калашникова
Грузия
Оксана Калашникова
В. Грачёва О. Калашникова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Зарина Дияс
Казахстан
Зарина Дияс
Арина Родионова
Австралия
Арина Родионова
З. Дияс А. Родионова
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2021, пятница. 15:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Гауфф К. Макнелли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Д. Касаткина Э. Перес
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