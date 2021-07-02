Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова победила чемпионку US Open — 2017 и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Людмила Самсонова победила чемпионку US Open — 2017 и вышла в 1/8 финала Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Людмила Самсонова, получившая уайлд-кард от организаторов Уимблдона, вышла в 1/8 финала, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Людмила 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 и 14 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2017 года ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Самсонова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под восьмым номером. Людмила впервые в карьере вышла в четвёртый круг турнира «Большого шлема».

В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.

Уимблдон (ж). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 15:05 МСК
Людмила Самсонова
65
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Слоан Стивенс
73
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Вот это да! Россиянка Людмила Самсонова одолела на Уимблдоне чемпионку US Open Вот это да! Россиянка Людмила Самсонова одолела на Уимблдоне чемпионку US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021