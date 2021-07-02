Людмила Самсонова победила чемпионку US Open — 2017 и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова, получившая уайлд-кард от организаторов Уимблдона, вышла в 1/8 финала, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа.
Людмила 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 и 14 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2017 года ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Самсонова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под восьмым номером. Людмила впервые в карьере вышла в четвёртый круг турнира «Большого шлема».
В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.
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