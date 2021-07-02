Дебютантка Уимблдона Людмила Самсонова выиграла 10 матчей на траве подряд

22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла десять матчей подряд на траве. Юбилейным стал поединок третьего круга Уимблдона против чемпионки US Open американки Слоан Стивенс, который завершился победой дебютантки соревнований со счётом 6:2, 2:6, 6:4.



Ещё неделю назад Самсонова даже не входила в топ-100, но сенсационно выиграла турнир WTA-500 в Берлине, пройдя квалификацию. Людмила должна была сыграть в отборочных соревнованиях к Уимблдону, но организаторы решили выдать ей уайлд-кард и не ошиблись. После победы над Стивенс серия победных матчей Самсоновой на траве (с учётом квалификации и игр основной сетки турнира в Берлине и трёх встреч на Уимблдоне) достигла 10 подряд. В 1/8 финала Людмила теперь встретится с Каролиной Плишковой (8).