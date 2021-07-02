Бычкова: если Маррей включится с самого начала, матч с Шаповаловым будет огненным

Российская теннисистка, победительница 15 турниров ITF Екатерина Бычкова рассказала об ожиданиях от матча экс первой ракетки мир британца Энди Маррея с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге Уимблдона. Во втором круге матч Шаповалова с испанцем Пабло Андухаром не состоялся из-за травмы соперника.



«Это сложно спрогнозировать. Шаповалов может наваять кучу ошибок… Он классный, быстрый, по скорости должен обыгрывать Энди.

Маррей провёл уже два матча, последний из пяти сетов. Как он восстановится? К пятисетовым поединкам надо заново привыкать. Денис же пропустил один матч здесь и, по идее, должен быть свежим. А с другой стороны, три дня не играть на траве – это специфическая ситуация, особенно когда ты не очень-то наигран на этом покрытии. А он не наигран. В общем, понятно, что ничего не понятно. Думаю, у Маррея есть все шансы пройти Шаповалова. Многое будет зависеть ещё от погоды, какая будет трава вечером на центральном корте. Плюс его будет поддерживать публика. Денис сам по себе парень нервный, ему надо будет справиться с эмоциями. Если Маррей сможет включиться с самого начала, то матч может получиться огненным. Главное, чтобы оба не начали слишком много ошибаться сходу.

Короче говоря, зависит от того, как они начнут. Если Денис поведёт 2:0 по сетам, то Маррею будет сложно отыграться. Если счёт будет 2:0 в пользу Энди или даже 1:1, то шансы шотландца очень хорошие. Не буду прогнозировать победу Маррея, но уверена, что он может побороться с Шаповаловым», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».