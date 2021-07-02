Подозреваемая в договорном матче Сизикова подала жалобу на клевету в прокуратуру Парижа

Адвокат Фредерик Бело, который защищает интересы российской теннисистки Яны Сизиковой, сообщил, что его подопечная подала жалобу в прокуратуру Парижа на распространение клеветы в её адрес.

4 июня 2021 года Сизикова была задержана в Париже (Франция) по подозрению в договорном матче на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции. На следующий день после задержания 26-летняя россиянка была выпущена из-под стражи, следствие продолжается.

«Яна Сизикова 2 июля подала жалобу в прокуратуру французской республики в Париже на клеветнические заявления», — приводит слова адвоката «РИА Новости».

Адвокат уточнил, что, подавая жалобу, спортсменка хочет, чтобы её статус потерпевшей в этом деле был признан полностью и чтобы были найдены и наказаны те, кто начал клеветническую кампанию, нанесшую ущерб её репутации.