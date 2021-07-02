Фучович обыграл Шварцмана и стал соперником Рублёва в 1/8 финала Уимблдона

Венгерский теннисист Мартон Фучович стал соперником россиянина Андрея Рублёва в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга соревнований Фучович нанёс поражение девятому сеяному аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 20 минут.
Фучович трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов. Шварцман подал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.
Сыграв в третьем круге, Шварцман повторил своё лучшее достижение на Уимблдоне. Фучович, как и его следующий соперник Рублёв, впервые сыграл в третьем раунде травяного турнира «Большого шлема».
В 2020 году Уимблдонский теннисный турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса. А в 2019-м соревнования в пятый раз выиграл лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович.
- 2 июля 2021
-
20:11
-
19:58
-
19:35
-
19:18
-
19:00
-
18:45
-
18:31
-
17:57
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:48
-
16:34
-
16:23
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:01
-
14:37
-
13:13
-
12:33
-
11:55
-
10:46
-
10:34
-
09:49
-
09:44
-
09:04
-
01:25
-
00:34
-
00:15
- 1 июля 2021
-
23:36
-
22:58
-
22:25
-
21:36
-
21:10