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Фучович обыграл Шварцмана и стал соперником Рублёва в 1/8 финала Уимблдона

Венгерский теннисист Мартон Фучович стал соперником россиянина Андрея Рублёва в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга соревнований Фучович нанёс поражение девятому сеяному аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 20 минут.

Фучович трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов. Шварцман подал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.

Сыграв в третьем круге, Шварцман повторил своё лучшее достижение на Уимблдоне. Фучович, как и его следующий соперник Рублёв, впервые сыграл в третьем раунде травяного турнира «Большого шлема».

В 2020 году Уимблдонский теннисный турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса. А в 2019-м соревнования в пятый раз выиграл лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович.