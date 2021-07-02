Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга Джокович нанёс поражение американцу Денису Кудле, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Джокович восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Кудла подал шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Джокович сыграет с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином, который в матче третьего круга обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.