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Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона

Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга Джокович нанёс поражение американцу Денису Кудле, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Джокович восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Кудла подал шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Джокович сыграет с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином, который в матче третьего круга обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.

Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 17:35 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 9    
4 		3 6 7    
             
Денис Кудла
114
США
Денис Кудла
Д. Кудла
Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 14:15 МСК
Кристьян Гарин
20
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6  
4 		3 6 4  
             
Педро Мартинес-Портеро
107
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
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