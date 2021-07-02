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Соперником Карена Хачанова в 1/8 финала Уимблдона стал дебютант турнира

Соперником Карена Хачанова в 1/8 финала Уимблдона стал дебютант турнира
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Американский теннисист Себастьян Корда вышел в 1/8 финала Уимблдона, где встретится с 25-й ракеткой турнира россиянином Кареном Хачановым.

В матче третьего круга соревнований Корда нанёс поражение 22-му сеяному британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Корда 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Эванс не подал ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Корда, которому 5 июля исполнится 21 год, дебютирует в основной сетке Уимблдона. Для Хачанова выход в 1/8 финала травяного турнира «Большого шлема» второй в карьере. В 2018 году пробиться в четвертьфинал россиянину не удалось.

Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 18:20 МСК
Даниэль Эванс
26
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 4  
6 		3 6 6  
             
Себастьян Корда
50
США
Себастьян Корда
С. Корда
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