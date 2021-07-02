Соперником Карена Хачанова в 1/8 финала Уимблдона стал дебютант турнира
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Американский теннисист Себастьян Корда вышел в 1/8 финала Уимблдона, где встретится с 25-й ракеткой турнира россиянином Кареном Хачановым.
В матче третьего круга соревнований Корда нанёс поражение 22-му сеяному британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
Корда 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Эванс не подал ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Корда, которому 5 июля исполнится 21 год, дебютирует в основной сетке Уимблдона. Для Хачанова выход в 1/8 финала травяного турнира «Большого шлема» второй в карьере. В 2018 году пробиться в четвертьфинал россиянину не удалось.
Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 18:20 МСК
26
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
1 : 3
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|3
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50
Себастьян Корда
С. Корда
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