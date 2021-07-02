Новак Джокович стал обладателем уникального достижения на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал первым теннисистом, выигравшим не менее 75 матчей на каждом из четырёх турниров «Большого шлема», сообщает пресс-служба АТР на своей странице в «Твиттере».

Обладателем уникального достижения Джокович стал после победы над американцем Денисом Кудлой в матче третьего круга Уимблдона, которая стала для него 75-й на травяном мэйджоре.

Джокович выиграл 82 матча на Australian Open, одержал 81 победу на «Ролан Гаррос» и по 75 – на US Open и Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.