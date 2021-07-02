Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович стал обладателем уникального достижения на турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович стал обладателем уникального достижения на турнирах «Большого шлема»
Комментарии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал первым теннисистом, выигравшим не менее 75 матчей на каждом из четырёх турниров «Большого шлема», сообщает пресс-служба АТР на своей странице в «Твиттере».

Обладателем уникального достижения Джокович стал после победы над американцем Денисом Кудлой в матче третьего круга Уимблдона, которая стала для него 75-й на травяном мэйджоре.

Джокович выиграл 82 матча на Australian Open, одержал 81 победу на «Ролан Гаррос» и по 75 – на US Open и Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.

Новость по теме
Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона
Повторит ли Джокович рекорд Федерера и Надаля? 10 причин следить за Уимблдоном-2021 Повторит ли Джокович рекорд Федерера и Надаля? 10 причин следить за Уимблдоном-2021
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021