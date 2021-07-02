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Шаповалов не пустил Маррея в 1/8 финала Уимблдона

Шаповалов не пустил Маррея в 1/8 финала Уимблдона
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Десятый сеяный канадец Денис Шаповалов вышел в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира. В матче третьего круга Шаповалов уверенно обыграл двукратного победителя этих соревнований британца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Маррей подал один эйс, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Шаповалов сыграет с восьмой ракеткой турнира, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в третьем круге нанёс поражение немцу Доминику Кёпферу со счётом 7:5, 6:1, 7:6 (7:4).

22-летний Шаповалов впервые вышел в четвёртый круг Уимблдона. До 2021 года Денис выиграл только один матч в основной сетке травяного турнира «Большого шлема».

Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 21:00 МСК
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		2 2    
             
Энди Маррей
118
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 16:25 МСК
Доминик Кёпфер
62
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		1 6 4    
7 		6 7 7    
             
Роберто Баутиста-Агут
10
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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