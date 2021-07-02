Шаповалов не пустил Маррея в 1/8 финала Уимблдона

Десятый сеяный канадец Денис Шаповалов вышел в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира. В матче третьего круга Шаповалов уверенно обыграл двукратного победителя этих соревнований британца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Маррей подал один эйс, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Шаповалов сыграет с восьмой ракеткой турнира, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в третьем круге нанёс поражение немцу Доминику Кёпферу со счётом 7:5, 6:1, 7:6 (7:4).

22-летний Шаповалов впервые вышел в четвёртый круг Уимблдона. До 2021 года Денис выиграл только один матч в основной сетке травяного турнира «Большого шлема».