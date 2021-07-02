«Три месяца без зарплаты маловато». Теннисист из Казахстана показал оскорбления Хубулова

Выступающий за Казахстан теннисист Дмитрий Попко не согласился с размером штрафа, наложенного на футболиста «Алании» Владимира Хубулова за оскорбление российской теннисистки Дарьи Касаткиной. В качестве наказания клуб лишил игрока трёх месячных окладов.
187-я ракетка мира Попко показал аналогичные оскорбления в свой адрес со стороны Хубулова. И написал: «Три месяца без зарплаты маловато». К сообщению Попко добавил два смеющихся смайлика.
Фото: «Инстаграм» Дмитрия Попко
В ноябре 2020 года Хубулова возмутило поражение Попко в четвертьфинале «челленджера» АТР в Орландо от Праджнеша Гуннесварана из Индии со счётом 0:6, 3:6.
Касаткину Хубулов оскорбил после поражения во втором круге Уимблдона от Елены Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 6:3, 6:8. Позже футболист извинился за свой поступок.
- 2 июля 2021
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