«Три месяца без зарплаты маловато». Теннисист из Казахстана показал оскорбления Хубулова

Выступающий за Казахстан теннисист Дмитрий Попко не согласился с размером штрафа, наложенного на футболиста «Алании» Владимира Хубулова за оскорбление российской теннисистки Дарьи Касаткиной. В качестве наказания клуб лишил игрока трёх месячных окладов.

187-я ракетка мира Попко показал аналогичные оскорбления в свой адрес со стороны Хубулова. И написал: «Три месяца без зарплаты маловато». К сообщению Попко добавил два смеющихся смайлика.

Фото: «Инстаграм» Дмитрия Попко

В ноябре 2020 года Хубулова возмутило поражение Попко в четвертьфинале «челленджера» АТР в Орландо от Праджнеша Гуннесварана из Индии со счётом 0:6, 3:6.

Касаткину Хубулов оскорбил после поражения во втором круге Уимблдона от Елены Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 6:3, 6:8. Позже футболист извинился за свой поступок.