Кристина Плишкова согласилась выйти замуж за футболиста пражской «Спарты»
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Чешская теннисистка Кристина Плишкова согласилась выйти замуж за защитника пражского клуба «Спарта» и сборной Словакии Давида Ганцко.
«Навсегда «Да», — написала Плишкова на своей странице в «Инстаграме», добавив эмодзи сердца и обручального кольца.
Фото можно посмотреть на странице Кристины Плишковой в «Инстаграме».
29-летняя Кристина Плишкова – сестра-близнец бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой. В 2016 году она выиграла турнир WTA в Ташкенте в одиночном разряде, завоевала пять титулов в парном разряде. В 2010 году побеждала на юниорском Уимблдоне. В 2021 году Кристина во втором круге травяного турнира «Большого шлема» уступила россиянке Анастасии Павлюченковой – 3:6, 3:6. Ганцко присутствовал на матчах невесты.
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