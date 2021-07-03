Новак Джокович — о своей мотивации: это волчья энергия

После выхода в 1/8 финала Уимблдона первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил свою повышенную мотивацию побеждать бойцовским или даже животным инстинктом.

«Отчасти это гены, моя семья, так как я вырос в трудные для моей страны 90-е годы. Неудача для меня и моей семьи никогда не была допустима – мы должны были найти способ обеспечивать основные потребности, чтобы выжить. Я провёл много времени в горах с волками, так что это волчья энергия. Я не шучу», — приводит слова Джоковича ВВС.

Фото можно посмотреть на странице Новака Джоковича в «Инстаграме».

В матче третьего круга Джокович нанёс поражение американцу Денису Кудле, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал Новак сыграет с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.