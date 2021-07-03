Энди Маррей: это была хорошая неделя, но закончилась она разочаровывающе
Поделиться
Британский теннисист Энди Маррей после поражения в третьем круге Уимблдона в матче с канадцем Денисом Шаповаловым поделился эмоциями от выступления на турнире.
«Эта неделя в чём-то была очень хорошей, но в чём-то и разочаровывающей. Я сыграл два длинных матча, и это действительно значительно больше, чем всё, что я делал за последние шесть месяцев.
Если я физически не совсем в порядке, чувствую себя недостаточно свежим, то мне приходится тяжело. Это очень обидно, потому что я чувствую, что приложил много усилий, чтобы дойти до этого момента. После всего этого проиграть так, как я сделал это сегодня — это очень тяжело.
Я не хочу принижать его заслуги. Он играл очень хорошо», — цитирует Маррея официальный сайт ATP.
Новость по темеШаповалов не пустил Маррея в 1/8 финала Уимблдона
Новость по темеШаповалов не пустил Маррея в 1/8 финала Уимблдона
Комментарии
- 3 июля 2021
-
09:52
-
09:45
-
09:32
-
09:23
-
09:22
-
01:05
-
00:30
- 2 июля 2021
-
23:58
-
23:44
-
22:37
-
21:55
-
21:11
-
20:31
-
20:11
-
19:58
-
19:35
-
19:18
-
19:00
-
18:45
-
18:31
-
17:57
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:48
-
16:34
-
16:23
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:01
-
14:37
-
13:13
-
12:33
-
11:55
Партнерский контент