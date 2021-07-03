Энди Маррей: это была хорошая неделя, но закончилась она разочаровывающе

Британский теннисист Энди Маррей после поражения в третьем круге Уимблдона в матче с канадцем Денисом Шаповаловым поделился эмоциями от выступления на турнире.

«Эта неделя в чём-то была очень хорошей, но в чём-то и разочаровывающей. Я сыграл два длинных матча, и это действительно значительно больше, чем всё, что я делал за последние шесть месяцев.



Если я физически не совсем в порядке, чувствую себя недостаточно свежим, то мне приходится тяжело. Это очень обидно, потому что я чувствую, что приложил много усилий, чтобы дойти до этого момента. После всего этого проиграть так, как я сделал это сегодня — это очень тяжело.



Я не хочу принижать его заслуги. Он играл очень хорошо», — цитирует Маррея официальный сайт ATP.

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