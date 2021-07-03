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Ник Кирьос: мне нравится, что люди приходят на мои матчи, зная, что станут свидетелями шоу

Ник Кирьос: мне нравится, что люди приходят на мои матчи, зная, что станут свидетелями шоу
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Австралийский теннисист Ник Кирьос после победы во втором круге Уимблдона над Джанлукой Маджером из Италии рассказал на пресс-конференции, чего не хватает нынешним молодым игрокам для достижения популярности.

«Мы все не можем быть богами, как Федерер, Надаль или Джокович. Но должны быть парни, которые тоже будут привлекать в теннис много поклонников.

Мне нравится, что люди приходят на мои матчи, зная, кто я такой, и зная, что они станут свидетелями шоу. Я видел, как многие в первом ряду разговаривали со мной во время каждого очка, они казались моими тренерами.

Это безумие. Они даже спрашивали меня о «Тоттенхэм Хотспур». У меня такое чувство, что люди хотят повеселиться и рады снова увидеть теннис. Когда «Большая тройка» уйдёт на пенсию, нам понадобятся такие люди, которые превратят теннис в зрелище и позволят людям, готовым заплатить за билет, увидеть их вживую.

Очень хорошо иметь таких людей, как Рублёв и Медведев, но нужны и теннисисты другого стиля. Примером может служить Оже-Альяссим. Я думаю, у них есть всё, чтобы иметь много поклонников, но им нужно развивать свою харизму. ATP должна взять на себя задачу продвижения молодых людей с особой индивидуальностью и манерой игры», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

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