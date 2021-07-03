Ник Кирьос: мне нравится, что люди приходят на мои матчи, зная, что станут свидетелями шоу

Австралийский теннисист Ник Кирьос после победы во втором круге Уимблдона над Джанлукой Маджером из Италии рассказал на пресс-конференции, чего не хватает нынешним молодым игрокам для достижения популярности.
«Мы все не можем быть богами, как Федерер, Надаль или Джокович. Но должны быть парни, которые тоже будут привлекать в теннис много поклонников.
Мне нравится, что люди приходят на мои матчи, зная, кто я такой, и зная, что они станут свидетелями шоу. Я видел, как многие в первом ряду разговаривали со мной во время каждого очка, они казались моими тренерами.
Это безумие. Они даже спрашивали меня о «Тоттенхэм Хотспур». У меня такое чувство, что люди хотят повеселиться и рады снова увидеть теннис. Когда «Большая тройка» уйдёт на пенсию, нам понадобятся такие люди, которые превратят теннис в зрелище и позволят людям, готовым заплатить за билет, увидеть их вживую.
Очень хорошо иметь таких людей, как Рублёв и Медведев, но нужны и теннисисты другого стиля. Примером может служить Оже-Альяссим. Я думаю, у них есть всё, чтобы иметь много поклонников, но им нужно развивать свою харизму. ATP должна взять на себя задачу продвижения молодых людей с особой индивидуальностью и манерой игры», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.
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