Андрей Рублёв: моя команда очень против, чтобы я играл пару на турнирах «Большого шлема»
Поделиться
Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему не играет в миксте на турнирах «Большого шлема».
«Именно на Уимблдоне я бы не играл микст. Как-то на «Больших шлемах» моя команда очень против, чтобы я играл пару, особенно сейчас, когда стою в рейтинге хорошо. Они хотят, чтобы все мои силы и энергия были сосредоточены на одиночке», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.
Накануне, 2 июля, пятый сеяный Рублёв впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл представителя Италии Фабио Фоньини (26) со счётом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. За право выйти в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Рублёв поспорит с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.
Комментарии
- 3 июля 2021
-
09:52
-
09:45
-
09:32
-
09:23
-
09:22
-
01:05
-
00:30
- 2 июля 2021
-
23:58
-
23:44
-
22:37
-
21:55
-
21:11
-
20:31
-
20:11
-
19:58
-
19:35
-
19:18
-
19:00
-
18:45
-
18:31
-
17:57
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:48
-
16:34
-
16:23
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:01
-
14:37
-
13:13
-
12:33
-
11:55
Партнерский контент