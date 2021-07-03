Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв: моя команда очень против, чтобы я играл пару на турнирах «Большого шлема»

Андрей Рублёв: моя команда очень против, чтобы я играл пару на турнирах «Большого шлема»
Комментарии

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему не играет в миксте на турнирах «Большого шлема».

«Именно на Уимблдоне я бы не играл микст. Как-то на «Больших шлемах» моя команда очень против, чтобы я играл пару, особенно сейчас, когда стою в рейтинге хорошо. Они хотят, чтобы все мои силы и энергия были сосредоточены на одиночке», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.

Накануне, 2 июля, пятый сеяный Рублёв впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл представителя Италии Фабио Фоньини (26) со счётом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. За право выйти в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Рублёв поспорит с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Новость по теме
Два российских теннисиста вышли в 1/8 финала Уимблдона впервые с 2008 года
Рублёв переупрямил импульсивного итальянца. Россиянин впервые в 1/8 финала Уимблдона Рублёв переупрямил импульсивного итальянца. Россиянин впервые в 1/8 финала Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021