Андрей Рублёв: моя команда очень против, чтобы я играл пару на турнирах «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему не играет в миксте на турнирах «Большого шлема».

«Именно на Уимблдоне я бы не играл микст. Как-то на «Больших шлемах» моя команда очень против, чтобы я играл пару, особенно сейчас, когда стою в рейтинге хорошо. Они хотят, чтобы все мои силы и энергия были сосредоточены на одиночке», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.

Накануне, 2 июля, пятый сеяный Рублёв впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл представителя Италии Фабио Фоньини (26) со счётом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. За право выйти в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Рублёв поспорит с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.