Роджер Федерер обратился к сборной Швейцарии после её вылета с Евро-2020

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер обратился к сборной Швейцарии по футболу после её вылета с Евро-2020. В 1/4 финала швейцарцы встречались с командой Испании. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.
«Спасибо, потрясающе играл Зоммер (вратарь команды Швейцарии. – Прим. «Чемпионата»), спасибо всем ребятам за усилия. Не могу дождаться чемпионата мира! Отмечу отличную игру Испании, удачи ей!» — написал Федерер в своём «твиттере».
39-летний Федерер в данный момент ведёт борьбу за девятый титул на Уимблдоне. Ранее он пробился в третий круг турнира, обыграв француза Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4. За выход в 1/8 финала Федерер поборется с британцем Кэмероном Норри (29).
- 3 июля 2021
-
11:18
-
10:10
-
09:52
-
09:45
-
09:32
-
09:23
-
09:22
-
01:05
-
00:30
- 2 июля 2021
-
23:58
-
23:44
-
22:37
-
21:55
-
21:11
-
20:31
-
20:11
-
19:58
-
19:35
-
19:18
-
19:00
-
18:45
-
18:31
-
17:57
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:48
-
16:34
-
16:23
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:01
-
14:37
-
13:13