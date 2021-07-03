Роджер Федерер обратился к сборной Швейцарии после её вылета с Евро-2020

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер обратился к сборной Швейцарии по футболу после её вылета с Евро-2020. В 1/4 финала швейцарцы встречались с командой Испании. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.

«Спасибо, потрясающе играл Зоммер (вратарь команды Швейцарии. – Прим. «Чемпионата»), спасибо всем ребятам за усилия. Не могу дождаться чемпионата мира! Отмечу отличную игру Испании, удачи ей!» — написал Федерер в своём «твиттере».

39-летний Федерер в данный момент ведёт борьбу за девятый титул на Уимблдоне. Ранее он пробился в третий круг турнира, обыграв француза Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4. За выход в 1/8 финала Федерер поборется с британцем Кэмероном Норри (29).