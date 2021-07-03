«Многие люди — идиоты с дерьмовой жизнью». Кирьос ответил ненавистникам в социальных сетях

Австралийский теннисист Ник Кирьос на одной из пресс-конференций Уимблдона затронул тему оскорблений спортсменов в социальных сетях.

«Люди просто идиоты в социальных сетях. Все думают, что у них есть какой-то голос, и это плохо, потому что это может повлиять на психическое здоровье спортсменов.



Я игрок, который сталкивается с этим каждый день. Теперь, когда меня это не волнует, я продолжаю видеть это, и от этого не так легко отгородиться.



Мне потребовались годы стойкости, чтобы теперь не беспокоиться об этом так сильно. Но это продолжает влияет на людей. Мне было очень плохо. До такой степени, что я не хотел играть в турнирах. Я не хотел выходить и играть, потому что я знал, что всё, что я получаю, это негативные комментарии, которые причиняют боль.



Будь то расистские комментарии, расовые оскорбления, просто мелочи или всё, что могло бы разрушить мою уверенность.

Есть люди, у которых ничего не происходит в жизни, поэтому они так ненавистны ко всем. У них такая дерьмовая жизнь, что им просто нужно найти что-то, чтобы избивать других людей. Это ужасно, действительно тяжело", — цитирует Кирьоса Tennishead.