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Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с Уимблдона

Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с Уимблдона
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с Уимблдона в смешанном парном разряде — миксте. О причинах такого решения пока не сообщается.

В первом круге россияне должны были встретиться с парой Кеннет Скупски (Великобритания) / Джессика Пегула (США).

Место наших теннисистов в первом круге займут британцы Артур Фери и Тара Мур.

Напомним, что Карацев и Веснина дошли до финала «Ролан Гаррос», где уступили представительнице США Дезире Кравчик и её партнёру Джо Солсбери из Великобритании в трёх сетах: 6:2, 4:6, [5:10].

Соревнования в миксте на Уимблдоне в этом году стартовали 2 июля. Финальный матч запланирован на 11 июля. Действующими победителями турнира являются Чань Латиша (Тайвань) / Иван Додиг (Хорватия).

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