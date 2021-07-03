Людмила Самсонова – о выходе в 1/8 Уимблдона: я заслужила такой результат

22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась эмоциями от своего дебютного выступления на Уимблдоне. Обладательница уайлд-кард вышла в 1/8 финала турнира, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Тем самым Людмила продлила победную серию на траве до 10 матчей. За право выйти в четвертьфинал Самсонова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под восьмым номером.

«Трудно объяснить, как я себя сейчас чувствую. Я очень сильно этого хотела, поэтому, можно сказать, что я заслужила такой результат. Теперь трава – моё любимое покрытие. Мне понравилось, как я вышла на корт в третьем сете, как смогла вернуться и начать игру», — сказала Самсонова в эфире Eurosport.