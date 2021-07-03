Андрей Рублёв признался, что не считает теннисное сообщество дружным

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, считает ли теннисное сообщество дружным.

«Скорее нет. Есть теннисисты, которые дружат, общаются между собой, группой ходят ужинать, вместе проводят время. Так же и мы с русскоязычными ребятами можем посидеть, пообщаться. Но это частные истории.

Сейчас периодически бывают встречи в связи с тем, что многие игроки недовольны какими-то вещами, они что-то пытаются сделать. Бывает, что организовываются собрания, где спортсмены высказываются и пытаются понять, что для них будет лучше», — приводит слова Рублёва отечественный GQ.

Накануне, 2 июля пятый сеяный Рублёв впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл представителя Италии Фабио Фоньини (26) со счётом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. За право выйти в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Рублёв поспорит с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем, которого он уже трижды побеждал в этом году.