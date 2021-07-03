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Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона.

В матче третьего круга финалистка «Ролан Гаррос — 2021» Павлюченкова (16) в двух сетах проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой (19) со счётом 5:7, 6:3. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Муховой — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем раунде Мухова сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Паула Бадоса (Испания).

Действующей обладательницей титула на Уимблдоне является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 13:05 МСК
Каролина Мухова
22
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Анастасия Павлюченкова
19
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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