Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона.

В матче третьего круга финалистка «Ролан Гаррос — 2021» Павлюченкова (16) в двух сетах проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой (19) со счётом 5:7, 6:3. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Муховой — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем раунде Мухова сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Паула Бадоса (Испания).

Действующей обладательницей титула на Уимблдоне является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.