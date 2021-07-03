338-я ракетка мира вышла в 1/8 финала на Уимблдоне

Британская теннисистка Эмма Радукану, занимающая 338-е место в рейтинге WTA, в рамках Уимблдона обыграла румынскую спортсменку Сорану Кырстю, расположившуюся на 45-й строчке списка, со счётом 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. За всю игру британка исполнила 4 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. Её соперница из Румынии за всю игру 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 3.
В 4-м круге турнира Радукану сыграет с австралийкой Айлой Томлянович. Встреча состоится 4 июля, точное время начала состязания будет оглашено позднее.
Сорана Кырстя — победительница шести турниров WTA, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в возрастной группе до 14 лет.
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