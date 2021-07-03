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Остапенко и Томлянович поругались после матча

Остапенко и Томлянович поругались после матча
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Латышская теннисистка Елена Остапенко и австралийская спортсменка Айла Томлянович поругались после окончания матча 3-го круга Уимблдона. Игра закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу австралийки.

По окончании матча между девушками завязался следующий диалог:

Остапенко: Если ты думаешь, что я симулирую, можешь поговорить с физиотерапевтом.
Томлянович: Надеюсь, тебе уже лучше.
Остапенко: Твоё поведение ужасно. У тебя нет уважения.
Томлянович: Кто бы говорил.
Остапенко: Что? Очень плохо, очень.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы. В 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 13:05 МСК
Елена Остапенко
34
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Айла Томлянович
75
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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