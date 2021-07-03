Остапенко и Томлянович поругались после матча

Латышская теннисистка Елена Остапенко и австралийская спортсменка Айла Томлянович поругались после окончания матча 3-го круга Уимблдона. Игра закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу австралийки.

По окончании матча между девушками завязался следующий диалог:

Остапенко: Если ты думаешь, что я симулирую, можешь поговорить с физиотерапевтом.

Томлянович: Надеюсь, тебе уже лучше.

Остапенко: Твоё поведение ужасно. У тебя нет уважения.

Томлянович: Кто бы говорил.

Остапенко: Что? Очень плохо, очень.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы. В 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.