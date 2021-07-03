Томлянович прокомментировала ссору с Остапенко: вы же знаете, что она лжёт?
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Латышская теннисистка Елена Остапенко и австралийская спортсменка Айла Томлянович поругались после окончания матча 3-го круга Уимблдона. Игра закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу австралийки.
Айла по ходу матча обратилась к судье на вышке со словами: «Вы же знаете, что она лжёт? Мы все знаем. Вы считаете, что полтора часа с ней всё было в порядке, а теперь вдруг случилась острая травма?» — приводит в своём «твиттере» слова Томлянович журналист Бен Ротенберг.
Напомним, действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы. В 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 13:05 МСК
34
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
75
Айла Томлянович
А. Томлянович
Новость по темеОстапенко и Томлянович поругались после матча
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