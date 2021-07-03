Оже-Альяссим вышел в 1/8 финала Уимблдона на отказе Кирьоса

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сумел завершить матч третьего круга Уимблдонского турнира. В матче третьего круга Кирьос и 16-й сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим взяли по одному сету, после чего Кирьос отказался от продолжения матча из-за травмы.

Теннисисты провели на корте 58 минут. Кирьос подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим пять раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между четвёртой ракеткой турнира представителем Германии Александром Зверевым и 31-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.

20-летний Оже-Альяссим впервые вышел в 1/8 финала Уимблдона, раанее его лучшим достижением был третий круг.