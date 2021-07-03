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Оже-Альяссим вышел в 1/8 финала Уимблдона на отказе Кирьоса

Оже-Альяссим вышел в 1/8 финала Уимблдона на отказе Кирьоса
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Австралийский теннисист Ник Кирьос не сумел завершить матч третьего круга Уимблдонского турнира. В матче третьего круга Кирьос и 16-й сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим взяли по одному сету, после чего Кирьос отказался от продолжения матча из-за травмы.

Теннисисты провели на корте 58 минут. Кирьос подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим пять раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между четвёртой ракеткой турнира представителем Германии Александром Зверевым и 31-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.

20-летний Оже-Альяссим впервые вышел в 1/8 финала Уимблдона, раанее его лучшим достижением был третий круг.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 17:20 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
2 		6      
6 		1      
             
Ник Кирьос
60
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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