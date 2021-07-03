Остапенко — о конфликте с Томлянович: если бы я играла хотя бы на 50%, то победила

Латышская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала поведение австралийки Айлы Томлянович, с которой она поссорилась после матча на Уимблдоне.

«Я думаю, она повела себя очень неуважительно. Как можно называть меня лгуньей, ничего не зная о моей травме? Нельзя так говорить. На глазах у всех называть меня лгуньей? По-моему, это неуважение. Сегодня после первого сета я демонстрировала не очень хорошую игру, так что, если бы я играла хотя бы на 50%, то победила», — приводит слова Остапенко France 24.

Напомним, действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы. В 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.