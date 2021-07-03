Томлянович о медицинском перерыве Остапенко: поведение, недостойное победительницы «Шлема»

Австралийская теннисистка Айла Томлянович прокомментировала конфликт с латышкой Еленой Остапенко. По ходу встречи Остапенко взяла медицинский перерыв.
«Она может говорить, что у неё была травма. Я уверена, что это не так. Весь матч она чувствовала себя хорошо — и вдруг вызвала физиотерапевта? Думаю, причина очевидна: она просто хотела выбить меня из колеи. В довершение всего она обвинила меня в неуважении — это просто смешной поступок. Считаю, это поведение, недостойное победительницы «Шлема». Дети смотрят на неё, видят это. Прошу прощения, но если у неё была травма, она могла бы лучше повести себя в этой ситуации. То, что сегодня она взяла медицинский перерыв при счете 0:40, когда я собиралась подавать, — это неуважение», — приводит слова Томлянович France 24.
Напомним, действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы. В 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.
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