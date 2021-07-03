Павлюченкова и Бублик снялись с Уимблдона в миксте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представитель Казахстана Александр Бублик снялись с матча первого круга Уимблдона в миксте.



Их соперники, украинка Надежда Киченок и пакистанец Айсам-Уль-Хак Куреши, без борьбы вышли во 2-й круг Уимблдона, где сыграют с хорватом Иваном Додигом и Латишей Чань из Китайского Тайбэя.

Причина снятия с микста Павлюченковой и Бублика пока неизвестна.

Россиянка Вера Звонарёва вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром продолжают выступление в миксте. В матче 1-го круга они встречаются с голландцем Жан-Жюльеном Роже и словенкой Андреёй Клепач.

Анастасия Павлюченкова — финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, трёхкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России.