Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова и Бублик снялись с Уимблдона в миксте

Павлюченкова и Бублик снялись с Уимблдона в миксте
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представитель Казахстана Александр Бублик снялись с матча первого круга Уимблдона в миксте.

Их соперники, украинка Надежда Киченок и пакистанец Айсам-Уль-Хак Куреши, без борьбы вышли во 2-й круг Уимблдона, где сыграют с хорватом Иваном Додигом и Латишей Чань из Китайского Тайбэя.

Причина снятия с микста Павлюченковой и Бублика пока неизвестна.

Россиянка Вера Звонарёва вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром продолжают выступление в миксте. В матче 1-го круга они встречаются с голландцем Жан-Жюльеном Роже и словенкой Андреёй Клепач.

Анастасия Павлюченкова — финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, трёхкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России.

Вот это да! Россиянка Людмила Самсонова одолела на Уимблдоне чемпионку US Open Вот это да! Россиянка Людмила Самсонова одолела на Уимблдоне чемпионку US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021