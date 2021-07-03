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Даниил Медведев впервые вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Марина Чилича

Даниил Медведев впервые вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Марина Чилича
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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга вторая ракетка мира Медведев одержал волевую победу над 32-м сеяным хорватом Марином Чиличем со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 36 минут.

Медведев 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. Чилич подал 11 эйсов, 10 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Марин Чилич на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Медведев сыграет с 14-й ракеткой турнира поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее Медведев никогда не выходил во вторую неделю Уимблдона. Лучшим достижением Даниила был третий круг на турнирах в 2018 и 2019 годах.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 19:10 МСК
Марин Чилич
37
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 3 3 2
6 3 		3 6 6 6
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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