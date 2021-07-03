Даниил Медведев впервые вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Марина Чилича

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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга вторая ракетка мира Медведев одержал волевую победу над 32-м сеяным хорватом Марином Чиличем со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 36 минут.

Медведев 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. Чилич подал 11 эйсов, 10 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Марин Чилич на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Медведев сыграет с 14-й ракеткой турнира поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее Медведев никогда не выходил во вторую неделю Уимблдона. Лучшим достижением Даниила был третий круг на турнирах в 2018 и 2019 годах.