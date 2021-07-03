Тарпищев прокомментировал волевую победу Медведева над Чиличем в третьем круге Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал первый в карьере выход второй ракетки мира Даниила Медведева в 1/8 финала Уимблдона.

В матче третьего круга Медведев одержал волевую победу над 32-м сеяным хорватом Марином Чиличем со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

«Чилич играл здорово, ближе к корту, а Даня больше бегал. Медведев мог проиграть, играя на задней линии, Чиличу было легче подходить к мячу при ответе Дани. Чилич в первых двух сетах играл в свой лучший теннис. Не помню, чтобы он так играл в последнее время. Но Даня терпел, разбалтывал резкими и плоскими ударами. В конце концов хорват устал. Он всё-таки ветеран, пошли ошибки, это был решающий момент. Потом Даня перехватил инициативу, смог управлять игрой. Молодец, что не сломался. Дальше Хуркач, надо играть плотно. Полегче у нас не бывает. Даня огромный молодец, что не сломался», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.