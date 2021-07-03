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Впервые 3 российских теннисиста пробились во 2-ю неделю мужской одиночной сетки Уимблдона

Впервые 3 российских теннисиста пробились во 2-ю неделю мужской одиночной сетки Уимблдона
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в 3-м круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Таким образом, сразу три российских теннисиста пробились во 2-ю неделю мужской одиночной сетки самого престижного турнира на траве. Такого никогда не было.

В пятницу все три российских теннисиста, боровшихся за путёвки в 1/8 финала одиночного разряда, — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова — одержали уверенные победы и прошли во вторую неделю самого престижного турнира на траве. Причём для Рублёва и Самсоновой это личный рекорд. Никогда они так далеко не проходили на Уимблдоне. При этом Людмила — вообще дебютантка соревнования. А вот Карен Хачанов повторил свой лучший результат 2018 года.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 19:10 МСК
Марин Чилич
37
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 3 3 2
6 3 		3 6 6 6
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Что творит Медведев на Уимблдоне! Наш парень вырвал победу, проигрывая 0:2 по сетам Что творит Медведев на Уимблдоне! Наш парень вырвал победу, проигрывая 0:2 по сетам
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