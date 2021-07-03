«Давайте болеть друг за друга». Медведев дипломатично пожелал Англии выйти в финал ЧЕ
Поделиться
Британский ведущий Джон Инвердейл после победы Даниила Медведева над хорватом Марином Чиличем и выхода в 1/8 финала Уимблдона дал совет россиянину, как расположить к себе британских болельщиков. По мнению Инвердейла, необходимо просто сказать, что желаешь победы сборной Англии по футболу на Евро-2020.
В интервью на корте Медведев ответил очень дипломатично: «Если я выйду в финал Уимблдона, Англия выйдет в финал Евро. Так что давайте болеть друг за друга: я — за Англию, а вы — за меня».
В эти минуты в Риме (Италия) проходит четвертьфинал Евро-2020. К 78-й минуте Англия уверенно выигрывает у сборной Украины со счётом 4:0.
Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона, где встретится с поляком Хубертом Хуркачем.
Комментарии
- 4 июля 2021
-
00:20
-
00:08
- 3 июля 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:20
-
23:05
-
22:50
-
22:32
-
21:26
-
20:49
-
20:17
-
20:17
-
19:45
-
19:29
-
18:51
-
18:51
-
18:15
-
17:47
-
17:25
-
16:56
-
16:53
-
16:46
-
16:30
-
16:21
-
16:15
-
14:56
-
14:08
-
13:29
-
12:47
-
11:55
-
11:35
-
11:18
-
10:10
-
09:52
-
09:45
Партнерский контент