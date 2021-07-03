«Давайте болеть друг за друга». Медведев дипломатично пожелал Англии выйти в финал ЧЕ

Британский ведущий Джон Инвердейл после победы Даниила Медведева над хорватом Марином Чиличем и выхода в 1/8 финала Уимблдона дал совет россиянину, как расположить к себе британских болельщиков. По мнению Инвердейла, необходимо просто сказать, что желаешь победы сборной Англии по футболу на Евро-2020.

В интервью на корте Медведев ответил очень дипломатично: «Если я выйду в финал Уимблдона, Англия выйдет в финал Евро. Так что давайте болеть друг за друга: я — за Англию, а вы — за меня».

В эти минуты в Риме (Италия) проходит четвертьфинал Евро-2020. К 78-й минуте Англия уверенно выигрывает у сборной Украины со счётом 4:0.

Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона, где встретится с поляком Хубертом Хуркачем.