Стало известно, во сколько 5 июля пройдут матчи 1/8 финала Уимблдона с участием россиян

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Уимблдонского турнира. Все они пройдут в понедельник, 5 июля. Первое воскресенье на травяном турнире «Большого шлема» — по традиции выходной день.

Первым из россиян в 13 мск на 18-й корт выйдет Карен Хачанов, который встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Вторым запуском сыграют Людмила Самсонова и Андрей Рублёв. Матч Самсоновой с чешкой Каролиной Плишковой пройдёт на 12-м корте, а Рублёва с венгром Мартоном Фучовичем сыграют на втором корте. Вслед за ними на тот же корт выйдут Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач.

Начиная с четвертьфиналов, мужские и женские матчи будут разделены по дням. Женщины сыграют во вторник, четверг и субботу. Мужчины – в среду, пятницу и воскресенье.