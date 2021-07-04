Стало известно, во сколько 5 июля пройдут матчи 1/8 финала Уимблдона с участием россиян
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Стало известно расписание матчей 1/8 финала Уимблдонского турнира. Все они пройдут в понедельник, 5 июля. Первое воскресенье на травяном турнире «Большого шлема» — по традиции выходной день.
Первым из россиян в 13 мск на 18-й корт выйдет Карен Хачанов, который встретится с американцем Себастьяном Кордой.
Вторым запуском сыграют Людмила Самсонова и Андрей Рублёв. Матч Самсоновой с чешкой Каролиной Плишковой пройдёт на 12-м корте, а Рублёва с венгром Мартоном Фучовичем сыграют на втором корте. Вслед за ними на тот же корт выйдут Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач.
Начиная с четвертьфиналов, мужские и женские матчи будут разделены по дням. Женщины сыграют во вторник, четверг и субботу. Мужчины – в среду, пятницу и воскресенье.
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