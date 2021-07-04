Роджер Федерер: я вошёл в свой ритм, наконец-то чувствую себя спокойно во время матчей

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в третьем круге Уимблдона в матче с Кэмероном Норри из Великобритании рассказал, что начал ощущать себя более комфортно во время игры.
«Сегодня я доволен собой. У меня был замечательный настрой, я отлично себя чувствовал.
Возможно, это был один из первых случаев за последнее время, когда я чувствовал себя во время игры очень спокойно. Мне удалось отмахнуться от всех проблем и перестать зацикливаться на ошибках.
Во время смены сторон я чувствовал себя очень умиротворённо. У меня в голове были просто пустые мысли — не плохие и не позитивные, я сидел и расслаблялся. Именно так я хочу, чтобы всё было. Думаю, что для меня это очень позитивный знак.
Публика действительно была в восторге. Я был спокоен на протяжении всего матча и приберёг все эмоции на самую концовку.
Мне кажется, что я вошёл в свой ритм», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.
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