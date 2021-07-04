Макинрой — о Маррее: к сожалению, его тело не выдерживает нагрузок

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой дал комментарий по поводу Энди Маррея из Великобритании, который на днях завершил своё выступление на Уимблдоне, проиграв в третьем круге канадцу Денису Шаповалову.

«Мы все хотим, чтобы Маррей завершил карьеру на своих условиях. Он должен уйти тогда, когда поймёт, что время пришло.

Сейчас он перейдёт на хард, а это всегда сложно, особенно когда тебе 34 и ты долго восстанавливался после травмы. Он из тех, кому нужно много практики.

Очевидно, что в матче с Шаповаловым его тело попросту не выдержало. Канадец был очень хорош, он наносил сильнейшие удары.

Самый важный шаг в теннисе — первый. Вам нужен взрыв. Если у вас его нет, вам конец.



Для меня Маррей входит в шестёрку-восьмёрку лучших игроков по движению на корте за всю историю. Такую манеру игры очень трудно применять, когда в глубине души ты чувствуешь, что что-то потерял», — приводит слова Макинроя Tennis Head.