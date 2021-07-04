Крис Эверт — о Серене Уильямс: неважно, выиграет ли она ещё что-нибудь, она уже величайшая

Американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, рассказала, кого считает величайшей теннисисткой всех времён.
«Я даже не могу представить, как глубоко разочарована Серена Уильямс из-за досрочного завершения выступления на Уимблдоне. Она выигрывала этот турнир семь раз и, конечно, она знает, что является сильнейшей на этом покрытии. В плане опыта и мастерства нет никого, кто был бы близок к её уровню.
Если она больше никогда не выиграет турнир «Большого шлема» и не сможет сравняться с рекордом Маргарет Корт, то это не будет иметь никакого значения. Она всегда будет величайшей из всех», — цитирует Эверт Tennis World USA.
Напомним, что Серена Уильямс получила травму в первом круге Уимблдона и досрочно покинула соревнования.
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