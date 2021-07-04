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Кирьос: полные трибуны, гости спортсменов. Если этого не будет, это не Олимпиада

Кирьос: полные трибуны, гости спортсменов. Если этого не будет, это не Олимпиада
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал антиковидные меры, которые будут действовать во время проведения Олимпиады в Токио.

«Если я поеду на Олимпиаду, то хочу, чтобы всё было как надо. Хочу видеть полные трибуны, хочу взять с собой гостей. Ещё я хочу смотреть, как другие спортсмены соревнуются в своих дисциплинах. Для меня это и есть Олимпиада. Если этого не будет, это не Олимпиада», — цитирует Кирьоса в «Твиттере» журналистка Рим Абуллеил.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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