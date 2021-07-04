Хуркач прокомментировал длительную серию поражений
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18-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач, вышедший во вторую неделю Уимблдона, прокомментировал спад в своей игре после победы на турнире в Майами.
«У меня было несколько тяжёлых недель после Майами. Возможно, дело в накопившейся усталости. Я хорошо играл всё это время, но мне не хватало одной победы, чтобы почувствовать уверенность. Сейчас всё в порядке, и я чувствую, что снова играю на очень хорошем уровне», — цитирует поляка ATP Tour.
Хуберт Хуркач — победитель четырёх турниров ATP. В матче 1/8 финала он сразится с Даниилом Медведевым, который в игре 3-го круга обыграл хорвата Марина Чилича.
В 2019 победителем Уимблдона стал Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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