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Хуркач прокомментировал длительную серию поражений

Хуркач прокомментировал длительную серию поражений
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18-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач, вышедший во вторую неделю Уимблдона, прокомментировал спад в своей игре после победы на турнире в Майами.

«У меня было несколько тяжёлых недель после Майами. Возможно, дело в накопившейся усталости. Я хорошо играл всё это время, но мне не хватало одной победы, чтобы почувствовать уверенность. Сейчас всё в порядке, и я чувствую, что снова играю на очень хорошем уровне», — цитирует поляка ATP Tour.

Хуберт Хуркач — победитель четырёх турниров ATP. В матче 1/8 финала он сразится с Даниилом Медведевым, который в игре 3-го круга обыграл хорвата Марина Чилича.

В 2019 победителем Уимблдона стал Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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