Федерер: я продолжаю играть не потому, что Джокович постоянно ставит новые рекорды

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, влияет ли на его мотивацию успешное выступление серба Новака Джоковича в текущем сезоне. Ранее Джокович оформил второй карьерный «Шлем», взяв титул на «Ролан Гаррос», и стал 19-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».
«Нет, я не думаю, что продолжаю играть только потому, что Джокович сейчас преуспевает и постоянно ставит новые рекорды. То же я могу сказать про Рафу. Я просто занимаюсь любимым делом.
Естественно то, что делает в этом году Новак, впечатляет. Ближайшая неделя может стать для него ещё одним большим событием. Он был невероятно хорош в начале года в Австралии, недавно – в Париже, это было исключительно. Он безусловный фаворит на любом турнире, в котором принимает участие. И он это заслужил, он невероятно много работает, его будет очень трудно победить», — приводит слова Федерера Reuters.
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