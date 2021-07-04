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Впервые в истории ТБШ 2 обладательницы уайлд-кард вышли в 1/8. Среди них – россиянка

Впервые в истории ТБШ 2 обладательницы уайлд-кард вышли в 1/8. Среди них – россиянка
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Впервые в истории турниров «Большого шлема» сразу две обладательницы уайлд-кард вышли в 1/8 финала турнира. Ими стали россиянка Людмила Самсонова и британка Эмма Радукану на текущем Уимблдоне.

22-летняя Самсонова в данный момент занимает 65-ю строчку рейтинга WTA, однако благодаря своему выступлению в Лондоне поднимется, минимум, на 54-е место. За право выйти в четвертьфинал Уимблдона Самсонова поборется с 13-й ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Отметим, что россиянка получила приглашение от организаторов после победы на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). Самсонова, пробившаяся там в основную сетку путём квалификации, по ходу соревнований обыграла Маркету Вондроушову (Чехия), Веронику Кудерметову (Россия), Мэдисон Кис (США), Викторию Азаренко (Беларусь) и Белинду Бенчич (Швейцария).

18-летняя Радукану – 338-я ракетка мира, благодаря успеху на Уимблдоне поднимется, как минимум, на 175 строчку рейтинга WTA. В следующем раунде турнира она сразится с австралийкой Айлой Томлянович.

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