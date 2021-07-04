«Детские щёчки». Мария Шарапова отреагировала на снимки с победного Уимблдона-2004

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на собственные снимки 17-летней давности.
Мария сделала ретвит публикации своего фан-аккаунта в «Твиттере», где отмечали 17-ю годовщину победы Шараповой на дебютном Уимблдоне. 3 июля 2004 года 17-летняя Шарапова уверенно обыграла в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4. Она стала первой россиянкой, взявшей титул на Уимблдоне — и до сих пор остаётся единственной.
Публикация доступна в «твиттере» Марии Шараповой.
«Детские щёчки», — прокомментировала фотографии Шарапова.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
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